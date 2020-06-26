Кофе снижает риск развития аритмии - исследование

Регулярное потребление кофе связано со значительно более низким риском развития аритмий, согласно исследованию, представленному недавно в рамках онлайн-собрания Общества ритма сердца (Heart Rhythm Society): HRS 2020 Science.Юн-Чон Ким, доктор медицинских наук, из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и его коллеги, исследовали связь между привычным потреблением кофеина и риском аритмии среди 357 022 участников в британском биобанке.Исследователи обнаружили, что в течение 5,25 лет наблюдения было диагностировано 8 159 случаев аритмий (6 999 мерцательной аритмии или трепетания предсердий, 890 наджелудочковых тахикардий, 459 желудочковых тахикардий и 385 преждевременных желудочковых комплексов).Потребление кофе было связано со значительно более низким риском аритмии (отношение рисков: одна-две чашки, 0,90; три-четыре чашки, 0,86; пять или более чашек, 0,85) по сравнению с отсутствием потребления. Каждая дополнительная ежедневная чашка кофе была связана с более низкой частотой аритмии (коэффициент риска 0,96). За исключением преждевременных желудочковых комплексов, было отмечено снижение частоты аритмий, наблюдаемых для каждого подтипа.«Результаты должны убедить пациентов и врачей в низком риске, связанном с регулярным употреблением кофе, и мы надеемся, что это побудит работать с пациентами, чтобы определить и персонализировать их специфические факторы образа жизни, включая потребление кофеина», - сказала Ким в заявлении.