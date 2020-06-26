9 неожиданных утренних ошибок, из-за которых у тебя не получается похудеть

Диетологи и медики, кажется, будут еще несколько веков спорить о пользе воды с лимоном и овсянки на завтрак. Но не только они отвечают за твое хорошее самочувствие и стройную фигуру. Есть еще несколько утренних правил. Если постоянно нарушать их, похудеть не получится ни к этому лету, ни к следующему.Пьешь кофе натощакНачать нужно с того, что пить кофе натощак врачи в принципе не рекомендуют. Дело в том, что в напитке содержатся несколько органических кислот: яблочная, щавелевая, лимонная, винная, кофейная и хлорогеновая. Они полезны для организма и улучшают пищеварение, но только в том случае, если в желудке уже есть какая-то пища. Иначе эти кислоты раздражают слизистую. Конечно, если ты раз в месяц выпьешь кофе натощак, ничего страшного не случится. А вот если это твоя привычка, мало того, что раздражения слизистой будет провоцировать чувство голода, так еще и гастрит рискуешь заработать.Готовишь себе маленький завтракКрошечная тарелка с тостом действительно классно выглядит на фото. Но в реальности такой порции недостаточно для того, чтобы утолить голод. Поэтому думай о том, что утром стоит есть, прежде всего, что-то сытное. Кроме того, именно завтрак — залог нашего хорошего самочувствия в течение дня. Если ты пойдешь на работу голодной, будешь полдня хомячить крекеры и орехи, чтобы хоть как-то дотянуть до обеда. В итоге получится, что за несколько часов съешь больше калорий, чем могла бы получить за сытным завтраком. Тогда к чему эти утренние голодания и дневные переедания?Завтракаешь слишком поздноЕсли чаще всего ты завтракаешь через несколько часов после пробуждения, о хорошей фигуре можешь разве что мечтать. Вопрос даже не в том, что таким образом ты сбиваешь природные биоритмы своего организма, который на обед или ужин потом потребует больше еды. Если утром не позавтракать в течение получаса-часа после пробуждения, то замедляется метаболизм. Не получив дозу «топлива», организм начинает экономить те ресурсы, которые остались со вчера, откладывая их в бока и ягодицы. Конечно, бывает и так, что с утра ты просто не голодная. В таком случае стоит задуматься, не много ли ешь вечером, и готовить менее сытный ужин.Налегаешь на овсянку быстрого приготовления и кукурузные хлопьяМаркетинг — страшная вещь. Нам со всех сторон внушают, что вся овсянки и все хлопья одинаково полезны, особенно на завтрак. Но, на самом деле, это вранье. Что касается каш быстрого приготовления, в них чаще всего много простого сахара, который снижает энергию, ухудшает самочувствие и приводит к набору веса. Похожая история и с кукурузными хлопьями. По факту, порция такой «здоровой еды» равна нескольким съеденным конфетам. Мало хорошего получается, да?Употребляешь полуфабрикатыХуже овсянки быстрого приготовления и кукурузных хлопьев разве полуфабрикаты. Сосиски, сухое пюре, пельмени, крабовые палочки и еще сотни других продуктов и блюд, которые можно встретить в холодильниках многих современных девушек, очень опасны для здоровья. К тому же, по утрам, когда организм не готов к такому «резкому» удару по поджелудочной. В полуфабрикатах, даже если речь о тесте в супермаркете, много насыщенных углеводов, жиров и вредных пищевых добавок. Конечно, похудеть на такой еде вряд ли получится.Ешь перед телевизоромТебе не кажется, что в жизни современного человека и так слишком много информации? Тогда почему бы не отказаться от просмотра телевизора или любимого сериала во время еды? Прежде всего, очень важно, чтобы ты всегда ощущала вкус и аромат блюда, пережевывала каждый его кусочек и насыщала организм медленно. Но, давай честно, когда ты смотришь телевизор, этот процесс полностью сбивается. Поэтому за 10 минут можно незаметно для себя слопать гору оладий, которые, естественно, оставят след на фигуре. А если при этом ты еще и смотришь новости, организм получает двойной стресс. И вскоре ты заметишь его последствия на весах.Постоянно спешишьСпешка — это, прежде всего, история о булках, пирожках, бутербродах, снеках, хот-догах и прочих неполезных перекусах. Причем чаще всего едят их, бегая по квартире или на ходу. Если ты впервые за полгода проспала и не успела сварить себе овсянку, поэтому позавтракала бутербродом, не страшно. Но если есть в сухомятку по утрам переросло в ежедневную привычку, вполне вероятно, вскоре ты заметишь ее последствия. Пусть даже не на талии. Но по самочувствию и состоянию здоровья точно. Сначала начнутся эмоциональные скачки, затем проблемы с ЖКТ, а там и до резкого набора веса недалеко. Чтобы этого избежать, научись есть медленно и осознанно. И точно не в сухомятку.Слишком долго спишьНаверное, ты замечала парадокс: чем дольше спишь, тем больше чувствуешь усталость. Почему так? Для нормального функционирования нашего организма нужны семь-восемь часов сна в сутки. Если ты регулярно спишь дольше, то нарушаешь свой биологический ритм, что чревато перепадами настроения, проблемами с гормонами и, конечно, набором веса. Но если этого просто требует организм, и за восемь часов не получается отдохнуть, обязательно обратись к доктору. Возможно, у тебя нехватка витаминов или упал уровень гормонов. А значит, нужно срочно возобновлять ресурсы организма.Игнорируешь физическую активностьНачиная с зарядки и заканчивая походами в тренажерный зал. Конечно, заниматься спортом или нет — вопрос индивидуальный. Более того, не у всех есть возможность регулярно бегать на дорожке. Но для того, чтобы делать зарядку, не нужно ехать в другой конец города, покупать специальную обувь и искать сотни других оправданий. Тем не менее, именно утренняя разминка настраивает организм на активный день и ускоряет метаболизм. Да, не забывай: если у тебя совершенно нет времени на занятия спортом, больше ходи и вместо лифта поднимайся по ступенькам.