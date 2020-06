Бессимптомная патология щитовидной железы есть у каждой пятой женщины, имевшей выкидыш

Миллионы женщин могли бы избежать такой исход при своевременной диагностике гипотиреоза и его лечении.Легкие нарушения функции щитовидной железы распространены у женщин детородного возраста, но их часто не диагностируют до беременности. Ученые обнаружили, что такая проблема есть у каждой пятой женщины с историей выкидышей или длительных затруднений с зачатием (с субфертильностью). Научная работа, которая показала это, опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.Авторы нового исследования считают, что выявление расстройств работы щитовидной железы у женщин до беременности крайне важно. Такие патологии негативно влияют на способность к зачатию и вынашиванию беременности, то есть, увеличивают риск преждевременных родов, выкидышей, субфертильности.Ученые проанализировали данные из 49 больниц Великобритании за 5 лет. Массив обработанной ими информации включал 19 тысяч женщин с историей невынашивания беременности и субфертильностью, которым был проведен анализ на гормоны щитовидной железы.Явные болезни железы у участниц исследования выявлялись редко, но субклиническое (не вызывающее симптомов) снижение уровня щитовидных гормонов было обнаружено почти у 20% участниц исследования. Чаще их выявляли у женщин с лишним весом.«Исследование обнаружило, что легкие нарушения со стороны щитовидной железы есть у одной из пяти женщин с историей невынашивания и субфертильности, которые пытались забеременеть. Важно выяснить, может ли лечение этих нарушений улучшить исход беременности», - сказала Рима Дилон-Смит (Rima Dhillon-Smith), профессор Бирмингемского университета (University of Birmingham), соавтор исследования. Она добавила, что количество женщин, которые могут получить пользу от такого лечения, огромно.