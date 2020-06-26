10 объясняющих причин, почему вам следует начать пить картофельный сок

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Употребление сырого картофельного сока увеличивает уровень энергии, улучшает состояние сердца, укрепляет иммунитет, оздоровляет работу пищеварительного тракта. Сок картофеля – источник фитохимических веществ, витаминов и минералов, таких как витамин С, калий, кальций, железо, цинк, фосфор, витамины группы В, медь.Сейчас продают молодой картофель: этот скромный овощ приносит организму много пользы от поддержки функции сердца до усиления иммунитета. Медики назвали ряд причин, объясняющих, почему следует начать пить картофельный сок.«Вы можете пить сырой картофельный сок, чтобы улучшить свое пищеварение, облегчить изжогу, сделать более здоровой кожу и добиться многого другого. Его потребление не оказывает вредного воздействия на организм, – просто, как и любой другой продукт нужно принимать в ограниченном количестве», - приводится мнение экспертов в журнале Bold Sky.Благоприятствует пищеварению. Содержа достаточно много щелочи, картофельный сок может помочь снизить кислотный рефлюкс, облегчить гастрит и уменьшить тяжесть проблем с желудком. Сок розового картофеля полезен для лечения язв желудка. Пить следует по полстакана два-три раза в день за час до еды.Повышает иммунитет. Напиток содержит значительное количество витамина С, водорастворимого антиоксиданта, борющегося с инфекциями и простудой. Витамин С эффективно защищает иммунную систему от вредных патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать хронические заболевания.Снимает изжогу. Сок картофеля содержит незаменимые соединения, покрывающие слизистую оболочку желудка, помогая снизить кислотность желудка, лечить желудочно-кишечные воспаления. Специалисты советуют принимать 3-4 столовых ложки сока за полчаса до еды.Улучшает функцию печени. Напиток может быть очень полезным для лечения проблем с желчным пузырем, детокса печени. По словам медиков, «картофельный сок действует как детоксифицирующий агент, усиливающий способность печени выводить потенциально токсичные вещества».Помогает лечить ревматоидный артрит. Этот эффект обеспечивается обилием витамина С и других питательных веществ. Для состояния суставов полезно употреблять одну-две чайные ложки сырого картофельного сока перед едой.Увеличивает уровень энергии. Данный сок является природным стимулятором энергии – он содержит углеводы, генерирующие энергию.Поддерживает почки. Содержащийся в картофеле калий, может помочь улучшить функцию почек: минерал является электролитом, помогающим регулировать баланс жидкости организма.Способствует здоровью сердца. Калий, присутствующий в картофельном соке, способен очищать артерии от холестериновых бляшек, что увеличивает приток крови к сердцу и помогает предотвратить атеросклероз, другие сердечные заболевания.Помогает терять вес. Благодаря его высокому содержанию витамина С ускоряется обмен веществ. Питье картофельного сока после еды может подавить чувство голода, что предотвращает переедание, позволяет худеть.Предотвращает старение. Присутствие в соке витаминов группы В и антиоксидантов улучшает кровообращение, вместе с ним – питание клеток кожи: это уменьшает появление морщин, пигментных пятен.