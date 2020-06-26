Воды! 5 признаков обезвоживания

Человек на 80% состоит из воды. Влага является важной частью нормального функционирования организма. Если пропустить обезвоживание, то можно даже умереть. Утрата жидкости в количество 1% от массы тела уже считается обезвоживанием. Поэтому важно вовремя заметить признаки.Признак 1: жаждаКогда возникает чувство жажды, это сигнализирует о потере жидкости на 102% от веса. Некоторые функции организма будут ограничены. Из-за этого возможны повышенная тревожность, головные боли, неприятный запах изо рта. Обычно обезвоживание в лёгкой степени вызвано соблюдением строгой диеты, избыточным употреблением кофе или чая, жарой и длительным пребыванием в душном помещении. Для устранения симптомов обезвоживания потребуется обильное питьё. Для профилактики следует пить не меньше полутора литров воды в день.Признак 2: сухость во ртуСлизистые оболочки ротовой полости пересыхают. Особенно этим страдают люди, употреблявшие алкоголь. Похмелье сопровождается обезвоживанием. Поэтому важно не злоупотреблять спиртным и пить достаточное количество воды.Признак 3: сухость кожиКожа становится более сухой. Возможны шелушения, ощущение стянутости при умывании, красные пятна и даже кровоточащие глубокие трещины. Необходимо различать сухую от природы кожу и кожу, ставшую таковой в результате обезвоживания. Устранить проблему можно за счёт косметических средств, а также достаточного питья.Признак 4: слабостьСлабость, тошнота, головокружение – вот основные признаки сильного обезвоживания. Особенно часто такое происходит с профессиональными бегунами, офисными работниками, которые пьют много времени. Также могут образоваться следующие симптомы: темные круги под глазами, тремор рук, раздражительность, агрессивность, изменение цвета лица. Восполнив нехватку воды, проблема будет решена.Признак 5: зуд в глазахДовольно специфичный симптом, это ощущение сухости, зуда в глазах, отсутствие слёз. Это может привести ухудшению состояния зрительной системы. Особенно это опасно для тех, кто носит контактные линзы. Материал хорошо впитывает в себя слезную пленку на поверхности роговицы, что увеличит риск повреждения органа зрения.