Ученые назвали условие для победы над коронавирусом при помощи коллективного иммунитета
Сотрудники Ноттингемского и Стокгольмского университетов создали математическую модель, которая учитывает целый комплекс особенностей социального поведения разных возрастных групп населения. Процент коллективного иммунитета — это доля невосприимчивого к коронавирусу населения, то есть, речь идет как о переболевших, так и о вакцинированных людях. Предполагается, что коллективный иммунитет позволит человечеству победить пандемию COVID-19 в условиях отмены ограничений (социального дистанцирования, карантина, самоизоляции и так далее).
"Мы создали математический алгоритм для оценки эффективности коллективного иммунитета, и выяснили, что он может стать реальным, если иммунитет будет хотя бы у сорока трех процентов населения. Коллективный иммунитет быстрее всего создается в условиях активного общества", — говорит Фрэнк Болл, профессор Ноттингемского университета.
Болл отметил, что для появления коллективного иммунитета коронавирусной инфекцией должна переболеть значительная часть населения. Людей из групп риска, при этом, необходимо подвергать вакцинации.
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