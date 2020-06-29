Риск заработать пищевое расстройство и продолжительность сна связаны

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Как отмечает "Российская газета", Уральский федеральный университет, Институт физиологии Коми научного центра УрО РАН, Вятский и Сыктывкарский государственные университеты, а также Тюменский медицинский университет провели исследование и установили: "совы" (поздно ложится спать и поздно встают) чаще страдают от депрессии, нередко курят и выпивают, а также страдают от ожирения. Плюс, в связи с рабочим графиком многие "совы" вынуждены вставать довольно рано.Между тем, их хронотип не меняется, что дополнительно ведет к сокращению продолжительности сна. И это грозит неприятными последствиями - люди начинают потреблять калорийные продукты и набирать вес. Эти выводы ученые сделали после опроса 2360 молодых людей. Специалисты учитывали время восхода и заката солнца, продолжительность дня, Индекс массы тела добровольцев."Результаты указывают на то, что некоторые характеристики ритма сна-бодрствования у людей с симптомами депрессии и пищевой зависимости схожи, но между этими двумя состояниями существуют различия в отношении сна. Чем позже участники опроса ложились спать, и чем позже всходило солнце, тем выше была вероятность плохого душевного состояния и переедания. Тот, кто пропускает завтрак и потребляет большую часть дневного рациона в вечернее время, подвергается риску ожирения и метаболического синдрома. Аналогичные, но более выраженные побочные эффекты были отмечены у работников ночных смен, которые вынуждены есть в темное время суток", - говорится в отчете экспертов.