Внезапное увеличение веса. Причины менее и наиболее опасные

Внезапное увеличение веса может вызвать наращивание мышечной массы, но эта причина наименее опасна. Прибавка веса иногда возникает из-за патологических процессов – например, сердечной недостаточности, проблем печени, включая ее ожирение, цирроз.Наиболее частой причиной внезапного увеличения веса является чрезмерно калорийный рацион, обычно сочетающийся с отсутствием физической активности. Однако, если нет никаких объясняющих прибавку веса факторов, это может быть симптомом заболевания, – особенно если полнота возникает очень быстро. Существуют причины как менее, так и наиболее опасные, провоцирующие резкий рост жировой массы.Рост мышц. Если вес увеличивается в результате целенаправленной тренировки мышц, это естественный процесс.Удержание воды. Внезапные лишние килограммы могут быть обусловлены задержкой воды. Зачастую из-за неправильного питания, большого количества соли в рационе. 100 граммов соленой сельди способны увеличить наш вес на 650 граммов только за счет задержавшейся воды. Также отечность могут вызывать гормональные, почечные нарушения.Лекарства. Некоторые активные ингредиенты медицинских препаратов связывают воду, и та оседает в тканях тела. Например, такой способностью обладают эстрогены, содержащиеся в противозачаточных таблетках. Прибавка в весе у принимающих их женщин может составлять три и больше килограммов. Кроме того, причиной внезапного, иногда очень сильного, увеличения веса может быть прием антидепрессантов.Гипотиреоз. Он означает, что щитовидная железа не может производить достаточно гормонов, что замедляет обменные процессы. Как следствие, углеводы не усваиваются полностью, откладываются в виде жировых запасов. Помимо увеличения веса, на гипотиреоз указывают вялость, усталость.Синдром Кушинга. Происходит нарушение гормонального баланса из-за сбоя производства гормонов коры надпочечников. Для синдрома характерна полнота срединной части тела – «наливаются» лицо, шея, туловище, конечности могут быть тонкими.Опухоли головного мозга. Метаболическими процессами, затрагивающими гормональный баланс, руководят определенные участки мозга. Если в этих областях образуется опухоль, это может вызывать гормональные изменения, способные быть причиной внезапного увеличения веса.Сердечная недостаточность. На ее возникновение часто указывает задержка воды в ногах, особенно лодыжках, ступнях. Такие отеки тоже могут создать прибавку веса.Цирроз печени. Прежде всего, увеличиваются отложения жира на талии.Предиабет, диабет. Для этого опасного состояния свойственно нарушение метаболизма сахара. Наше тело устроено таким образом, что избыток углеводов в нем откладывается в виде жирового запаса.