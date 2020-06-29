Взрослые нейроны развиваются активнее, чем их новорожденные аналоги

По данным исследования, опубликованного в JNeurosci, нейроны появившиеся у взрослых, продолжают расти и способствуют гибкости функций головного мозга даже после снижения нейрогенеза.В зубчатой извилине, области мозга участвующей в распознавании памяти, создаются новые нейроны во взрослом возрасте. Остается неясным, как долго происходит нейрогенез у взрослых и сколько нейронов он создает. Тем не менее, людям может не понадобиться нейрогенез, чтобы сохраняться в течение всей взрослой жизни, потому что мозг получает те же самые преимущества памяти от нейронов, которые все еще растут.Исследование на крысахУченые отслеживали нейрогенеза путем введения зубчатой извилины крыс ретровирусом, который встраивается в ДНК делящихся клеток, заставляя все нейроны, рожденные в день инъекции, светиться. Подобно нейронам, рожденным в младенчестве, взрослые нейроны прошли стандартный шестинедельный период развития. Но на семинедельной отметке вновь появились маркеры роста, такие как более толстые дендриты, что указывает на наступающую стадию роста.И нейроны продолжали расти. Через двадцать четыре недели после рождения нейроны, рожденные взрослыми, были намного больше нейронов, рожденных младенцами, с большим количеством дендритов и потенциальных синапсов и более крупными синаптическими терминалами. Эта усиленная анатомия предполагает другую, возможно, более мощную функцию, чем нейроны, рожденные в младенчестве. Поскольку взрослые нейроны медленно созревают в течение длительного периода времени, они продолжают способствовать пластичности.