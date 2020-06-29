Чем отличаются антисептики для рук от дезинфектантов

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Довольно часто люди называют антисептики для рук дезинфектантами, хотя это продукты с разной силой. Эксперты рассказали, для чего они предназначены.Регулярное мытье рук с использованием различных антисептиков и обычного мыла - один из действенных способов профилактики заражения COVID-19. К другим способам относятся социальное дистанцирование и использование медицинских масок. Чистые руки предохраняют от контактного заражения коронавирусом, поскольку он может попасть с разного рода поверхностей на руки, которыми мы часто притрагивались к лицу.Использование антисептиков для рук защищает от разного рода патогенов. Они намного сокращают количество патогенов на разных поверхностях, уничтожая бактерии практически полностью. Дезинфектанты это гораздо более сильные химические агенты, оказывающие самое разрушительное воздействие на микробы. Если антисептики убивают 99,9% бактерий, то дезинфектанты способны уничтожать 99,999% микроорганизмов на руках, непористых поверхностях или предметах. Такие продукты, как отбеливатели, могут быть одновременно и антисептиками, и дезинфектантами - всё зависит от их концентрации.Для того чтобы вымыть фрукты и овощи, достаточно чистой воды без мыла, каких-то химических средств применять не нужно. Руки лучше обрабатывать мылом и водой, поскольку содержащийся в антисептике антибиотик триклозан может теоретически спровоцировать антибиотикорезистентность. Если воды и мыла поблизости нет, рекомендуется использование ополаскивателей на спиртовой основе, которым требуется до 60 секунд, чтобы уничтожить микроорганизмы. Что это дезинфектантов, то применять их для мытья рук нельзя - они слишком мощные. Использовать их нужно только для очистки поверхностей, имеющих высокий риск заражения разного рода выделениями тела. К ним относятся ванна и туалет, а также кухонные поверхности.