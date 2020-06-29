Без них нельзя. Диетолог назвала обязательные для похудения продукты
Называя обязательные для похудения продукты, диетолог выделила среди них источники большого количества пищевых волокон (клетчатка) – это различные, прежде всего некрахмалистые, овощи, зелень.
«Похудение невозможно без клетчатки. Ее переваривание требует от организма много энергии, что избавляет от лишних калорий», - сказала диетолог в интервью изданию «Вечерняя Москва».
Отдельно специалист отметила, что при отсутствии индивидуальных противопоказаний обязательными для худеющих должны стать разные виды капусты: она содержит тартроновую кислоту, препятствующая превращению углеводов в лишние килограммы. Также очень полезны огурцы, бобовые: данные продукты содействуют длительному чувству насыщения, стабилизации уровня сахара в крови.
«Используйте приправы: черный и красный перец, имбирь. Их компоненты – пиперин, капсаицин, джинджерол –улучшают кровообращение, стимулируют пищеварение и обмен веществ. Кофе, чай, какао можно пить с корицей и ванилью – это снижает тягу к сладкому», - назвала Соломатина.
Помимо того, желание сладкого хорошо притупляют орехи и семечки – это происходит благодаря их насыщенности магнием, добавила диетолог.
Любителям картофеля врач советует употреблять его отварным и холодным – в таком виде его крахмал не будет препятствовать похудению. Заменить картошку можно репой, топинамбуром: в этих продуктах содержится гораздо меньше крахмала, способного провоцировать колебания глюкозы в крови и повышенный аппетит.
Обязательными для похудения являются белковые продукты, подчеркнула Соломатина. Она рекомендует употреблять в первой половине одно-два яйца – это дает энергию, обеспечивающую активные метаболические процессы, влияющие на сжигание жира. Кроме того, полезно мясо.
«Это могут быть отварные куриные грудки, мясо кролика, нежирная говядина. В говядине много железа, которое окисляет жиры, но есть красное мясо надо не чаще двух раз в неделю», - поделилась диетолог.
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