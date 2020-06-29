Чем полезен массаж головы и кому его делать противопоказано

Помогает бороться с бессонницей, мигренью и депрессиейМассаж полезен для организма человека по многим причинам. Массаж может быть общий, спортивный, оздоровительный, моделирующий и антицеллюлитный, массаж рук, стоп, головы... Сегодня поговорим о пользе последнего. Врач дерматолог-трихолог Наталья Савенкова в Instagram рассказала, в чем польза массажа кожи головы, для чего он нужен и кому противопоказан.Как и любой другой массаж, такая процедура предназначена для того, чтобы:Активизировать местное кровообращение. Под воздействием массажа капилляры и сосуды в коже резко расширяются, начинается активное снабжение кислородом и питательными веществами близлежащих тканей.Стимулировать лимфодренаж. Уходят отеки, ускоряется выведение вредных веществ из организма.Задействовать биологически активные точки (больше всего их на ладонях, ступнях и на голове). Это оказывает опосредованное воздействие на весь организм, способствуя оздоровлению и стимуляции иммунитета.Расслабить спазмированные мышцы. Это, в свою очередь, тоже способствует активизации кровообращения, поскольку высвобождает зажатые капилляры.Нормализовать работу сальных желез. Это способствует улучшению кровотока.Массаж головы: в чем его пользаЗа счет активизации кровообращения усиливается доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам изнутри. Локоны "оживают", становятся более упругими и эластичными.Уменьшается выпадение волос, которое происходило по причине плохого кровоснабжения фолликулов.Со временем снижается и выпадение волос из-за ломкости, так как волосы лучше питаются изнутри и смазываются естественным жиром снаружи, как следствие, становятся более увлажненными.Ускоряется рост волос.Проходит сухая себорея.Массаж головы: показанияСухая кожа головыПоредение волосяного покрова (кроме выраженного облысения). Тусклые жесткие волосыСекущиеся кончикиМигреньБессонницаДепрессияСтрессВысокая утомляемость, постоянная сонливость, состояние, при котором даже продолжительный сон не дает ощущения отдыхаНизкое давлениеМетеозависимые головные болиЧитайте также:Снимает стресс и нормализует сон: чем полезен массаж головыМассаж головы: противопоказанияГлавные противопоказания:повреждения эпидермиса в волосистой? части головы;грибковые заболевания;гнои?нички;царапины;дерматит;экзема.За исключением видимых повреждении?, противопоказании? остается не так много:Онкологические заболевания.Тромбоз.Гипертоническая болезнь.