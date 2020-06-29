Диетолог рассказала, какие пять продуктов вредно есть на завтрак

Мюсли с изюмом, овсяные хлопья, изделия выпечки и другие продукты вредно есть на завтрак, – заявила врач-диетолог Ольга Деккер. Она рассказала, почему их не нужно употреблять на голодный желудок.Овсяные хлопья. По словам специалиста, если и есть на завтрак овсянку, то готовить ее следует из геркулеса долгой варки. Овсяные хлопья, которые требуют просто добавления кипятка или готовятся за считанные минуты, обладают высоким гликемическим индексом – это значит, они быстро повышают уровень сахара в крови, прежде всего, потому что содержат очень большое количество углеводов. Излишки сахара, выделяющиеся во время таких всплесков, откладываются в жировые запасы на животе и бедрах, повышая риск метаболических нарушений.Мюсли с изюмом. Диетолог не советует есть их на завтрак по той же причине – высокий гликемический индекс, чрезмерная насыщенность углеводами. После такой еды довольно быстро появляется появится сильное чувство голода«В изюме в восемь раз больше сахара, чем в свежем винограде. Если через 15 минут вы не побежите на тренировку, то излишки побегут в ваши самые проблемные зоны», - предупреждает врач.Дрожжевая выпечка. Диетолог говорит, что употребление дрожжей натощак вредно – это может вести к вздутию, провоцировать более серьезные нарушения пищеварения. Деккер напомнила, что мука высшего сорта содержит немало калорий – любовь к мучному способствует набору лишнего веса.Свежевыжатый сок. В нем практически отсутствует клетчатка, замеляющая всасывание углеводов и сахара – по этой причине его питье натощак вызовет мощный всплеск концентрации глюкозы в крови.Свежие овощи. Диетолог констатирует: есть их вредно и противопоказано людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Овощные кислоты могут плохо влиять на слизистую, которая уже повреждена, – это повышает вероятность возникновения гастрита.