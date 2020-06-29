Магнитное облучение делает лекарства мощнее, доказали ученые
Магнитно-импульсная установка по облучению лекарств получила название "Био". Сначала пентоксифиллин, обработанный с помощью установки, проверили на мышах. А теперь прошла проверка на крови здоровых людей. Обработанный препарат исследовался на наличие образования свободных радикалов. Они говорили бы о вредных последствиях облучения. Но их ученые не нашли.
Поле повышало лекарственную активность пентоксифиллина почти в два раза. А это серьезный козырь в игре против тромбов. В среднем эффект воздействия поля сохраняется от 3 часов до суток, в зависимости от интенсивности облучения.
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