Правильное питание: основные правила для новичков

Не стоит ждать понедельника.Правильное питание должно быть постоянным, а вот начать можно в любой день.Как сообщила в Telegram врач-диетолог Виктория Кляуз, съев сегодня килограмм чеснока, а завтра – торт, вы ничем себе не поможете.Как начать правильно питаться:Убрать еду, которая повреждает клетки, нагружает «защитные» системы – все те же «старые друзья» подсластители и транс-жиры. Убираем колбасы, кондитерку, «разноцветные» йогурты, магазинное желе. А вот натуральные йогурты, наоборот, включаем в пищу.Ежедневно – источники витаминов: цитрусовые, яблоки, брокколи, капуста, цельно зерновые.Белок – это антитела, это молекулы-переносчики полезных веществ, это ферменты… Многие ограничивают порции с белковой едой, чтобы позволить себе печенько «в счет» обеда. Это ошибка, дайте своему телу материал, из которого оно создаст «армию» для борьбы с вирусом.Чеснок, имбирь, базилик, куркума, корица обладают противомикробными, противовоспалительными свойствами. Но у всего есть мера. Важно соблюдать баланс.Не зря еда является важным компонентом ЗОЖ, ее роль в жизни человека огромна. Но также важно соблюдать и другие меры по профилактике вирусных заболеваний. Не нужно носиться по городу в поисках «дефицитного» чеснока или лука.