Определен ещё один бесполезный препарат при коронавирусе

Ранее медики использовали сочетание препаратов лопинавир и ритонавир для лечения больных с коронавирусом. Однако последние исследования показывают, что оба эти лекарства по отдельности, а также их сочетание бесполезно в борьбе с COVID-19.Об этом заявили британские ученые, которые провели серию исследований под названием RECOVERY. Они сравнили результаты лечения 1596 пациентов, принимавших вышеуказанные препараты, с контрольной группой, которая насчитывала 3376 пациентов.Сейчас ученые продолжили заниматься изучением влияния различных препаратов на коронавирус. В частности они проводят испытания с дексаметазоном, азитромицином, иммунодепрессантом тоцилизумабамом и гидроксихлоринаом.