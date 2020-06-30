Определен ещё один бесполезный препарат при коронавирусе
Об этом заявили британские ученые, которые провели серию исследований под названием RECOVERY. Они сравнили результаты лечения 1596 пациентов, принимавших вышеуказанные препараты, с контрольной группой, которая насчитывала 3376 пациентов.
Сейчас ученые продолжили заниматься изучением влияния различных препаратов на коронавирус. В частности они проводят испытания с дексаметазоном, азитромицином, иммунодепрессантом тоцилизумабамом и гидроксихлоринаом.
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