Вирусолог раскрыла правду о появлении коронавируса
По мнению специалиста, результаты тестов, которые провели ученые из Университета Барселоны, могут быть ошибочны. Они изучили образцы сточных вод, которые были собраны в период с января 2018 года до декабря 2019 года. В результате проведения ПЦР-анализа выяснилось, что в материалах за 12 марта прошлого года присутствовал один из генов SARS-CoV-2 — RdRp.
Вирусолог заявила, что что у этого может быть несколько объяснений. Например, вирус мог присутствовать в сточных водах на низком уровне. Кроме того, иногда пробы в лаборатории загрязняются незначительным количеством другого образца. Или же в образце могла быть похожая на искомый фрагмент гена РНК. Эксперт считает, что первый вариант маловероятен.
По словам Клер Кроссан, к заявлению о появлении коронавируса в Испании еще задолго до начала официальной вспышки заболевания стоит относиться скептически.
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