Исследователи поняли, как уменьшить количество сладкого в рационе

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Кислоты растения Gymnema sylvestre (Джимнемы лесной), передает Medical Express, помогают побороть тягу к сладкому. Известно, что данное растение активно применяется в аювердической медицине как противодиабетическое средство. Последние исследования с участием 58 добровольцев доказали, что растение подавляет вкусовые реакции на сладкие соединения в продуктах питания.Ученые попытались разобраться в том, каким образом Gymnema sylvestre влияет на желание людей и потребление продуктов с высоким содержанием сахара. Также оценивались сила голода и положительные ощущения, возникающие при употреблении сладких продуктов. По словам ученых, сладкая пища содержит много калорий, имеет хороший вкус, что делает ее особенно привлекательной. Эксперты считают: изменение вкуса сладких продуктов поможет ограничить потребление калорийных продуктов.Эксперимент доказал, что растение приводило к сокращению потребления продуктов с высоким содержанием сахара. Оно также делало сладкие продукты менее приятными, уменьшало желание употреблять сладости (в шоколаде люди ощущали не сладость, а горечь). Причем, эффект был особенно ярко выражен у сладкоежек. Что важно, растение воздействовало избирательно на вкусовые рецепторы, распознающие сладкий вкус. Восприятие других вкусовых ощущений не менялось. Эффект сохранялся на протяжении 30-60 минут. Ученые готовятся провести еще одно исследование, которое должно показать, как растение будет работать в течение двух недель.