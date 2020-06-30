Диабет 2 типа. Простая добавка к еде улучшает уровень инсулина и сахара в крови

Исследование показало, что использование в виде добавки к еде какао-порошка помогает улучшить показатели уровней инсулина и сахара в крови, что важно для профилактики и коррекции диабета 2 типа. Обязательное условие: какао должен быть несладкий.Диабет 2 типа отражает два неблагоприятных процесса в теле человека: поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или клетки проявляют устойчивость к инсулину. Оба они имеют одинаково вредный эффект, обусловленный увеличенным уровнем сахара в крови, повреждающим кровеносные сосуды.«Инсулин – это гормон, снижающий уровень сахара в крови, поэтому важно найти пути улучшения его секреции и реакции на него клеток организма. К счастью, коррекция рациона позволяет повысить эффективность инсулина и благодаря этому сократить концентрацию сахара», - рассказал эндокринолог Авигдор Арад из медицинского центра Маунт-Синй.Чтобы улучшить показатели инсулина и сахара в крови, врач рекомендует использовать как добавку к еде какао-порошок. Он содержит соединения флаванолы, эффективно помогающие бороться с диабетом. Исследования в пробирке показали, что флаванолы какао замедляют усвоение и всасывание углеводов в кишечнике, что защищает от всплесков глюкозы, нормализует секрецию инсулина, уменьшает воспаление.«Замедление скорости усвоения углеводов играет решающую роль в предотвращении высокого уровня сахара в крови, ассоциированного с диабетом. Испытания на людях показали, что употребление какао замедляет расщепление углеводов, улучшает механизмы контроля сахара в крови и может снизить резистентность к инсулину у тех, кто болен диабетом, и еще не имеет его», - сообщил доктор Арад изданию Express Health.Специалист добавил, что несладкий какао-порошок в основном состоит из клетчатки и отличается очень низким гликемическим индексом (ГИ).«Продукты с высоким ГИ вызывают быстрые всплески сахара в крови, с низким индексом – поддерживают его уровень стабильным. Другие продукты, которые я рекомендую включать в рацион наряду с какао, – это яблоки, греческий йогурт, арахис», - поделился эксперт.