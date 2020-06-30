Мясников рассказал о правилах питания в жару

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду. Об этом сообщает "РИА Новости".По словам врача, во время жары необходимо пить несладкую воду."Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены", — сказал Мясников.Однако мочегонные средства принимать не стоит.Врач посоветовал снизить количество потребляемых углеводов. Лучше, по мнению доктора Мясникова, есть овощи и фрукты, так как, по сравнению с жирной пищей, их легче переработать организму.Важно также следить за качеством продуктов: нельзя оставлять их вне холодильника больше, чем на два часа.