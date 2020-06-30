Диетолог объяснила, почему опасно пропускать завтрак

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Многие люди предпочитают пропустить завтрак, объясняя это нежеланием есть сразу после пробуждения: «кусок в горло не лезет». О вреде пропуска утреннего приема пищи рассказала врач-диетолог профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФМБА Маргарита Королева.По словам специалиста, отложенный завтрак может спровоцировать поломку внутренних часов организма.«Утром без своевременного завтрака формируется стресс, организм начинает экономить энергию и снижает скорость метаболизма. Полезный по составу, но отсроченный завтрак уже способствует накоплению избыточного жира в организме», - отметила Королева.Диетолог назвала своевременный прием пищи в течение часа после пробуждения – важным залогом долголетия. Это можно сравнить с отказом от вредных привычек и регулярной физической активностью.Тем же, кто никак не может заставить себя есть по утрам, врач посоветовала не употреблять пищу после 19 часов вечером. Тогда на следующий день организм будет требовать еду сразу же после пробуждения, пишет издание «Аргументы и факты».