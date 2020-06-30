«Это не белый яд!» Медики развеяли мифы о безусловном вреде соли

Соль не является безусловно вредным продуктом, и призывы ограничивать ее содержание в рационе касаются далеко не всех людей. Медики считают, что многие утверждения об опасности «белого яда» являются мифами.В СМИ специалисты предупреждают, что стремление к сокращению соли может причинить вред здоровью в условиях жары. Когда жаркая погода вызывает интенсивное потоотделение, организму, напротив, требуется больше соли, поскольку с потерей влаги он лишается сразу большого количества важных минералов.При обезвоживании, усталости, упадке сил, гипотонии соль также никакой не белый яд – наоборот, она помогает повысить давление, улучшает тонус.«Соль обязательно должна присутствовать в рационе: она отвечает за обновление клеток, разжижение лимфы, крови, выведение углекислого газа, принимает участие в процессе пищеварения, обладает антиоксидантным и антибактериальным эффектами», - перечислили медики ее преимущества.Еще один миф, который они развеяли, гласит, что все виды соли абсолютно одинаковые. Эксперты констатируют: это ошибочное суждение – например, дешевая каменная соль не равноценна морской. Первая из-за термической обработки глубокой очистки теряет практически все свои полезные свойства. Морская соль гораздо более минерализована, ее потребление повышает активность пищеварительной системы, мозга, улучшает показатели психо-эмоционального здоровья.Другой миф касается полезных свойств йодированной соли. Медики предупреждают: данный продукт не всегда помогает нормализовать уровень йода, хотя именно для этого был создан. Дело в том, что сохранять свои полезные свойства такая соль способна только три месяца, а в магазинах она порой находится значительно дольше. Обогащенная йодом соль после трех месяцев хранения становится не полезнее обычной пищевой, поделились специалисты.