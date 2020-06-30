Медики объяснили, чем опасен алкоголь в жару

Даже умеренное количество в жару — плохая идея.Центр общественного здоровья предупреждает, что жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков.В ВОЗ отмечают, что ежегодно 3 миллиона человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20 – 39-летних связаны с алкоголем.Почему жара повышает риски для здоровья от употребления алкоголяОбезвоживание«В жару мы теряем воду, и алкоголь это усугубляет — действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее», – объяснили в ЦОЗ.Алкоголь и активный отдых несовместимыИз-за высокой температуры человек быстрее пьянеет, реакция замедляется, ухудшается координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Следовательно, можно нанести вред не только себе, но и другим.Становится еще жарчеВ Центре отметили, что из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела, и поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются, однако из-за горячего воздуха охлаждение не наступает.Временно возрастает риск сердечного приступаВ жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу тяжело работать при таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду.Лучший алкогольный напиток в жаркие дни – это отсутствие алкоголя. Помните: безопасной дозы алкоголя не существует!– добавили в ЦОЗ.