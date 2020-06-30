В продуктах питания обнаружили опасную пищевую добавку
Частицы диоксида титана наноразмеров (из них E171 состоит минимум на треть) вызывают особые опасения ученых. Частицы накапливаются в тканях тела, влияя на протекание различных процессов. Были проведены тесты с грызунами, некоторые из которых потребляли с пищей добавку E171 или отдельные наночастицы.
При этом часть животных сидела на диете с высоким содержанием жиров и имела проблемы с весом. Другие животные питались продуктами с низким уровнем жиров и не страдали от ожирения. Оказалось, у всех животных из-за добавления E171 или наночастиц диоксида титана менялась микрофлора. Вредных бактерий становилось больше, развивалось воспаление в кишечнике и печень переставала нормально работать. В особенности остро изменения протекали у животных с ожирением.
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