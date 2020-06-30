Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре

Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил, почему считает кофе одним из лучших напитков при высоком сахаре в крови, характерном для диабетиков. В частности, напиток помогает бороться с перееданием, опасным при диабете.В своем Instagram врач-диетолог рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови. Употребление кофе является одним из лучших средств, помогающих справиться с голодом и повышенным аппетитом, заставляющими есть больше чем нужно.«Такой метод отказа от перекусов, как использование кофе является одним из лучших. Я сам такое практикую много лет. Кофе моментально перебивает охоту есть, это один из лучших способов борьбы с голодом», - поделился Ковальков.Специалист объяснил, что он пьет кофе со сливками, содержащими меньше лактозы, молоко. Кроме того, в напиток полезно добавлять специи. Ковальков пьет кофе с перцем.Врач-диетолог рассказал, что эффект «выключения голода» возникает благодаря содержащемуся в напитке кофеину. Данное вещество обладает свойством расщеплять гликоген в печени на глюкозу.«В итоге чувство голода проходит примерно на час. Кроме того, кофеин способствует сжиганию жиров», - уточнил медик.