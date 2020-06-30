Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре
В своем Instagram врач-диетолог рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови. Употребление кофе является одним из лучших средств, помогающих справиться с голодом и повышенным аппетитом, заставляющими есть больше чем нужно.
«Такой метод отказа от перекусов, как использование кофе является одним из лучших. Я сам такое практикую много лет. Кофе моментально перебивает охоту есть, это один из лучших способов борьбы с голодом», - поделился Ковальков.
Специалист объяснил, что он пьет кофе со сливками, содержащими меньше лактозы, молоко. Кроме того, в напиток полезно добавлять специи. Ковальков пьет кофе с перцем.
Врач-диетолог рассказал, что эффект «выключения голода» возникает благодаря содержащемуся в напитке кофеину. Данное вещество обладает свойством расщеплять гликоген в печени на глюкозу.
«В итоге чувство голода проходит примерно на час. Кроме того, кофеин способствует сжиганию жиров», - уточнил медик.
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