Продлевает жизнь и не только: 6 положительных последствий смеха

Смех продлевает жизнь – эту известную поговорку знает, пожалуй, каждый. Уже было проведено несколько масштабных исследований, показавших позитивное влияние смеха на здоровье человека. В материале MedikForum.ru назовёт шесть полезных свойств смеха.Избавление от депрессииСтресс, депрессия и другие негативные настроения будут устранены, если много смеяться. Из-за постоянных проблем и стресса на работе и в личной жизни возникают неврозы, нарушения сна, депрессии. Справляться с ними можно не только с помощью антидепрессантов и успокоительных, но и при помощи позитива, смеха. Достаточно небольшой улыбки, чтобы в крови стали выделяться эндорфины. Гормоны повлияют на нервную систему с положительной стороны.Омоложение кожиУлыбаться крайне важно, и это не приведет к образованию морщин, а наоборот заставит мышцы лица работать. Смех сродни массажу, усиливает кровоток, увеличивает увлажнение кожи и питание. Даже в пожилом возрасте у людей, обожающих смеяться, лицо выглядит намного свежее и здоровее.Укрепление иммунитетаСмех позволяет увеличить содержание в крови иммуноглобулина А, оказывающего положительное действие в защите слизистых оболочек от болезнетворных микроорганизмов. Весёлые люди меньше подвержены сезонных болячкам, лучше справляются с нагрянувшими инфекциями. Не зря в детские больницы приходят клоуны – смех и в самом деле продлевает жизнь!Ослабление болиУдарились? Не пытайтесь злиться! Лучше посмейтесь – над собой, ситуацией, другом, посмотрите смешной мем. Смех позволит отвлечься от болезненных ощущений, хоть ситуация и не будет казаться вам веселой. Во время смеха задействуется огромное количество мышц, что сродни массажу. Снимется напряжение в мышцах шеи, верхней части спины, что часто является причиной образования головной боли.Улучшение работы органов дыханияСмех заставляет легкие человека функционировать по-другому. Реализуется смеховой тип дыхания, характеризующийся чередованием длинного вдоха и короткого. Такие движения позволяют очищать органы дыхания от мокроты, ускорить газообмен, сделав его более полным. Отличная тренировка для грудных мышц, а ещё пресса!ПохудениеУлучшение фигуры – однозначно позитивное последствие смеха. Он подобен аэробике: работают мышцы груди, шеи, живота. 10 минут активного смеха – и сгорит огромное количество калорий: столько, сколько в 100 граммах шоколада. Современному человеку, постоянно сидящему и мало двигающемуся, полезно побольше смеяться, чтобы обрести здоровье, красоту, стройность и молодость. Эти четыре слова как ничто другое отражают положительные последствия улыбок и смеха.