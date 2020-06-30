Исследователи советуют романтическим парам спать вместе

Центр интегративной психиатрии в Германии, передает Medical Express, изучил особенности сна с партнером. К исследованию привлекли 12 молодых, здоровых, гетеросексуальных пар, которые провели четыре ночи в лаборатории сна. Специалисты измеряли параметры сна в присутствии партнера и без него. Фиксировалось множество параметров - от мозговых волн до движений, дыхания, мышечного напряжения, сердечного ритма. Также ученые учитывали характер отношений партнеров.Оказалось, фаза быстрого сна (REM) увеличивалась и реже нарушалась у пар, спящих вместе, по сравнению с тем, когда люди спали раздельно. Данная фаза связана с яркими сновидениями, регулированием эмоций, консолидацией воспоминаний, социальными взаимодействиями и творческим решением проблем.Ученые также обнаружили, что у пар синхронизируются схемы сна, когда люди спят вместе. И это имеет положительную корреляцию с крепостью отношений. Так, чем выше участники оценивали значимость их отношений, тем сильнее происходила синхронизация с партнером. Сон вместе стабилизировал фазу быстрого сна, что улучшало социальное взаимодействие и уменьшало эмоциональный стресс. Примечательно: пары двигались активнее, когда спали вместе, но это не мешало им спать.