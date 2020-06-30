Революционное лечение поможет отказаться от трансплантации роговицы

Команда ученых во главе с Мэй Гриффит из исследовательского центра больницы Maisonneuve-Rosemont при Монреальском университете, представила результаты своего проекта в журнале Science Advances.«Наша работа привела к созданию эффективного и доступного решения под названием LiQD Cornea для лечения перфораций роговицы без необходимости трансплантации», - рассказывает Гриффит, профессор кафедры офтальмологии. «Это хорошая новость для многих пациентов, которые не могут получить донорскую роговицу».До сих пор таким пациентам выполнялось запечатывание перфорации медицинским суперклеем. Но это временное решение, чаще всего глаз переносит его плохо.Синтетический, биосовместимый и адгезивный жидкий гидрогель LiQD Cornea наносится в виде жидкости, но быстро прилипает к роговице, восстанавливая ее ткани. Это поможет людям избежать слепоты.