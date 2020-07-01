Отечественные врачи получат уникальную систему для операций на мозге
Основная сфера применения робота - операции по удалению рака мозга. Он оснащен криогенным деструктором, замораживающим патологические очаги мозга (например, опухоли) до температуры минус 82 градуса по Цельсию. Точка "холода" появляется только на самом кончике криозонда, что сводит риск травмирования здоровых тканей к минимуму. На уничтожение опухоли уходит несколько секунд.
В целом применение такой системы сокращает время операции, уменьшает вероятность ошибок, облегчает работу хирурга. А криогенный деструктор позволяет максимально точно настроить параметры криовоздействия. Сейчас завершается этап изготовления серийных образцов робота.
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