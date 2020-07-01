Отечественные врачи получат уникальную систему для операций на мозге

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Российские специалисты, среди которых медики Института мозга человека РАН имени Н.П. Бехтеревой, создали первый отечественный роботизированный комплекс для нейрохирургических вмешательств, сообщает "Российская газета". Робот позволяет проводить малоинвазивные операции, исключая неточность движений. Все манипуляции производятся через небольшое отверстие в черепе. Притом, врач получает информацию о происходящем на экране с 3D-изображением, что позволяет быстро принимать решения.Основная сфера применения робота - операции по удалению рака мозга. Он оснащен криогенным деструктором, замораживающим патологические очаги мозга (например, опухоли) до температуры минус 82 градуса по Цельсию. Точка "холода" появляется только на самом кончике криозонда, что сводит риск травмирования здоровых тканей к минимуму. На уничтожение опухоли уходит несколько секунд.В целом применение такой системы сокращает время операции, уменьшает вероятность ошибок, облегчает работу хирурга. А криогенный деструктор позволяет максимально точно настроить параметры криовоздействия. Сейчас завершается этап изготовления серийных образцов робота.