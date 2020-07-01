Обнаружена связь между чрезмерным потреблением сахара и вредными жировыми отложениями
По словам ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты (США), группу которых возглавила доктор Со Юн Йи, избыток поступающего в человеческий организм сахара трансформируется в жировые отложения, которые являются вредными для здоровья. "Речь идет о жировой ткани вокруг сердца и в районе живота. Она продуцирует химические соединения, способные провоцировать самые разнообразные заболевания", — отметила Йи.
Чрезмерное употребление сахара — весьма значительная проблема в масштабах мировой системы здравоохранения. Ученые говорят, что проблема является особенно актуальной для таких стран, как Мексика, Чили, Аргентина, Саудовская Аравия, США и Перу, где фиксируются высокие продажи сладких напитков.
Новые данные, доказывающие связь между употреблением слишком большого объема сахара и образованием вредных жировых отложений, были получены по итогам многолетнего обсервационного исследования, в котором участвовали три тысячи человек. Исследование, как уточняют ученые, велось на протяжении двадцати лет.
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