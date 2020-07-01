Обнаружена связь между чрезмерным потреблением сахара и вредными жировыми отложениями

У людей, которые употребляют слишком много сахара, обнаруживаются значительные жировые отложения в районе сердца и живота. Такие отложения, как пишет сетевое издание "Интересные новости", ссылающееся на официальный журнал Европейского общества кардиологов, могут быть чрезвычайно опасными для здоровья.По словам ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты (США), группу которых возглавила доктор Со Юн Йи, избыток поступающего в человеческий организм сахара трансформируется в жировые отложения, которые являются вредными для здоровья. "Речь идет о жировой ткани вокруг сердца и в районе живота. Она продуцирует химические соединения, способные провоцировать самые разнообразные заболевания", — отметила Йи.Чрезмерное употребление сахара — весьма значительная проблема в масштабах мировой системы здравоохранения. Ученые говорят, что проблема является особенно актуальной для таких стран, как Мексика, Чили, Аргентина, Саудовская Аравия, США и Перу, где фиксируются высокие продажи сладких напитков.Новые данные, доказывающие связь между употреблением слишком большого объема сахара и образованием вредных жировых отложений, были получены по итогам многолетнего обсервационного исследования, в котором участвовали три тысячи человек. Исследование, как уточняют ученые, велось на протяжении двадцати лет.