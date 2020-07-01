Эксперты признали пользу умеренного потребления вина

Исследователи из Китая и США заявляют: длительное умеренное потребление вина улучшает умственные способности, передает ТАСС. Эксперты пронаблюдали примерно за 20000 человек в течение почти 10 лет (с 1996 по 2008 год проводились регулярные проверки умственных способностей, анализ потребления спиртного).Оказалось, все участники исследования выпивали относительно немного вина - женщины не более 8 единиц, а мужчины - не более 15. Под одной единицей ученые подразумевали напиток, содержащий 8 граммов чистого спирта. К примеру, в бокале вина крепостью в 12% и объемом 125 миллилитров содержится 1,5 единицы алкоголя. Вывод исследователей однозначен: в таких пропорциях алкоголь, содержащийся в вине, положительно сказывается на работе мозга.Кстати, другое исследование приравняло вино к пребиотикам. Было показано, что умеренное потребление красного вина связано с большим разнообразием и более здоровой кишечной микрофлорой. Это отчасти объясняет общую пользу этого напитка, ведь большое разнообразие бактерий, как известно, связано с более крепким здоровьем. Видимо, причиной всему высокая концентрация полифенолов в красном вине.