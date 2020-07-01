Ученые: скорость заживления ран зависит от генетики

В первом в своем роде исследовании ученые определили, что генетика может играть роль в заживлении ран.Калеб Филлипс, доцент Техасского технического университета, а также аспирант Крейг Типтон опубликовали результаты своей работы в журнале PLOS Pathogens.В рамках исследования они определили, что некоторые гены связаны с количеством бактерий и обилием общих патогенов в ранах.Микробиом может определить, как заживает рана и сколько времени занимает этот процесс. Исследование также показало, что чем разнообразнее микробиом раны, тем меньше времени требуется для заживления.«Мы показали, что в геноме людей есть идентифицируемые участки, где, в зависимости от их генотипа, они, как правило, заражаются определенными бактериями», - рассказывает Филлипс.«Рабочая гипотеза состоит в том, что генетические различия влияют на гены, кодирующие способ, которым клетки взаимодействуют с окружающей средой и друг с другом, что важно при лечении инфекций».