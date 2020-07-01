Обнаружен простой способ защиты печени от алкогольного цирроза

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Алкогольный цирроз печени является вполне реальной угрозой для людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Для того, чтобы снизить вероятность развития этого опасного заболевания, стоит начать употреблять кофе — пишет портал Med-heal.ru, ссылающийся на выводы сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США).Выяснилось, что всего две порции кофе в день способны снизить вероятность развития алкогольного цирроза печени примерно на 40-45 процентов. Если выпивать три порции кофейного напитка в сутки, то риск цирроза падает на 55-57 процентов, а четыре чашки обеспечивают снижение риска на 65 процентов.Американские ученые, которые пришли к таким выводам, подтверждают свои слова результатами экспериментального исследования, в котором приняли участие 14 тысяч добровольцев. Люди, возраст которых на момент начала опыта находился в диапазоне 45-64 лет, участвовали в эксперименте в течение двух десятилетий, поэтому ученые получили более чем внушительный объем данных."Польза кофе уже была доказана в контексте профилактики многих серьезных заболеваний, но теперь мы знаем, что этот вкусный и ароматный напиток позволяет защититься еще и от цирроза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем. Это очень полезное знание, так как эффективных способов лечения цирроза все еще нет", — заявил доктор Оливер Кеннеди, один из авторов работы.