«Белый яд», который не нужен человеческому организму, а также другие мифы о соли

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Правда ли, что обычная пищевая соль постепенно отравляет человеческий организм? Можно ли защититься от этой угрозы, если употреблять йодированную, а не простую соль? Или опасность представляет собой любая соль? Эксперты попытались разобраться в основным мифах и стереотипах, связанных с солью.Многие люди считают, что соль — это "белый яд", употребление которого связано с многочисленными болезнями. Нельзя сказать, что это мнение ни на чем не основано, но соль все-таки нужна нашему телу, поэтому употреблять ее можно и нужно.Все дело в объемах — если не соблюдать дозировку, то соль действительно может быть смертельно опасным веществом. Впрочем, как и любое другое — в конце концов, даже водой можно упиться насмерть. Считается, что физиологическая норма соли для взрослого здорового человека — пять граммов, поэтому старайтесь придерживаться этой нормы, и тогда у вас не будет никаких проблем с солью.Для чего организму соль? Она участвует в клеточном метаболизме, выводит углекислый газ, разжижает кровь, а также выполняет огромное количество других важных микробиологических функций. Правда ли, что йодированная соль полезнее обычной? Правда, но только в том случае, если у вас есть недостаток йода, который можно компенсировать при помощи этого продукта. Важно, чтобы йодированная соль была свежей — она, в отличие от обычной, имеет очень ограниченный срок хранения.