Железодефицит: в каких продуктах искать этот важный микроэлемент

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Железо является очень важным минералом для организма.Оно необходимо для образования эритроцитов – клеток, которые отвечают за транспортировку кислорода в крови.Его дефицит может вызвать слабость, усталость и бледность – типичные симптомы анемии. Употребление продуктов, богатых железом (красное мясо, говяжья печень и ячменный хлеб), поможет восстановить необходимое количество этого минерала в организме.Кроме того, такая еда должна быть в рационе беременных женщин, детей и пожилых людей, так как эти группы имеют более высокую потребность в железе.Количество железа, присутствующего в пище животного происхождения на 100 г:Тушеные морепродукты – 22 мгВареная куриная печень – 8,5 мгЖареная говяжья печень – 5,8 мгКуриный яичный желток – 5,5 мгЖареный свежий тунец – 2,3 мгКонсервированный тунец – 1,3 мгЖелезо, которое поступает из пищевых источников животного происхождения, поглощается на 20-30% на кишечном уровне.Количество железа, присутствующего в продуктах растительного происхождения, на 100 г:Семена тыквы – 14,9 мгКакао-порошок – 5,8 мгКурага – 5,8 мгТофу – 5,4 мгСемена подсолнечника – 5,1 мгИзюм – 4,8 мгСырой шпинат – 2,4 мгАрахис – 2,2 мгВареная чечевица – 1,5 мгХлопья овсяные – 1,3 мгКлубника – 0,8 мгБанан – 0,4 мгПоглощение железа из растительных источников составляет около 5% от общего количества, которое они содержат. По этой причине важно принимать их вместе с продуктами, богатыми витамином С (апельсин, мандарин, клубника или паприка), чтобы улучшить усвоение на кишечном уровне.Усвоение железаЧтобы способствовать лучшему усвоению этого минерала, важно следовать полезным советам, а именно:Избегать йогурта, молока или сыра вместе с основными приемами пищи, потому что кальций является естественным ингибитором усвоения железа;Не допускать употребления цельных продуктов на обед и ужин, поскольку фитаты, присутствующие в них, снижают эффективность его поглощения;Избегать сладостей, красного вина, шоколада и некоторых трав для приготовления чая, так как они богаты полифенолами и фитатами;Готовить пищу в железной кастрюле для увеличения количества железа в продуктах.Употреблять соки из фруктов и овощей.Суточная потребность в железеСуточная потребность в железе варьируется в зависимости от возраста и пола, поскольку женщинам его нужно больше, чем мужчинам, особенно во время беременности. К примеру, мужчины старше 19 лет должны получать 8 мг, женщины 19-50 лет – 18 мг, а беременные – 27 мг.