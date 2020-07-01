Напитки, ускоряющие вывод токсинов и помогающие при проблемах щитовидной железы

Существуют напитки с детокс-эффектом, ускоряющие вывод потенциально токсичных веществ из организма, что благоприятно сказывается на состоянии щитовидной железы. В частности, благодаря их питью снижается воспаление, затрагивающее орган.Щитовидная железа выделяет несколько видов гормонов, помогающих регулировать разные функции тела, включая обмен веществ, регуляцию температуры. Если железа не работает должным образом, возникает вероятность развития гипер- или гипотиреоза, в зависимости от степени активности органа, – но здоровью в любом случае может быть нанесен значительный ущерб.Проблемы с щитовидной железой могут варьироваться от небольшого зоба до угрожающего жизни рака. Хорошей новостью является то, что заболевания щитовидной железы в большинстве случаев можно лечить, если правильно диагностировать и назначить терапию. Стиль питания имеет при этом большое значение. Некоторые продукты и напитки содержат вещества, способные улучшать функцию щитовидной железы.«Два легких детокс-напитка могут не только помочь щитовидной желез восстановиться, но и поддержат печень, лимфатическую, пищеварительную системы, улучшат здоровье в целом, ускорив вывод нежелательных компонентов», - рассказали специалисты изданию Times Now.Лимонная вода. Лимоны являются отличным источником витамина С, мощного антиоксиданта, помогающего укрепить иммунную систему, сбалансировать уровень pH в организме, активизировать метаболизм. Щитовидная железа особенно сильно нуждается в нескольких витаминах и минералах, витамин С является одним из них.Как приготовить напиток. Просто выжмите сок половины лимона в две чашки теплой воды и выпейте. Употреблять лимонную воду для восстановления щитовидной железы рекомендуется в полдень и ближе к вечеру.Сок сельдерея. Сельдерей содержит ряд питательных веществ и антиоксидантов, уменьшающих воспаление, поддерживающих щитовидную железу и общее состояние здоровья. Согласно отчету в журнале Medical Medium , сельдерей обладает способностью очищать щитовидную железу от токсинов вируса Эпштейна-Барр, провоцирующего развитие тиреоидита Хашимото – аутоиммунного заболевании, при котором иммунная система организма начинает работать против себя и атакует щитовидную железу, вызывая ее долгосрочное разрушение. Низкокалорийный овощ также полезен для выработки гормона щитовидной железы T3.Как приготовить напиток. Промойте пучок сельдерея, обработайте в блендере до однородного состояния, добавьте воду (можно процедить).«На самом деле не существует такой диеты, которая бы лечила гипертиреоз или гипотиреоз, но важно понимать: некоторые продукты могут помочь улучшить состояние щитовидной железы, в то время как другие ухудшают его или влияют на действие лекарства. Если у вас есть проблемы с органом, обязательно поговорите с врачом, прежде чем вносить в свой образ жизни существенные изменения, влияющие на его состояние», - посоветовали ученые.