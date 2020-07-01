Диетолог объяснила, почему любители здорового питания выбирают боулы
Боулы представляют собой особую форму подачи еды, в которой соединяется целая гамма различных компонентов. Приготовление при этом происходит путем открытого запекания, то есть продукты находятся на каком-то расстоянии от огня. Больше всего распространена форма шариков, которые могут состоять как преимущественно из овощей, так и из мяса. Вообще же в боулах вполне достойно можно сочетать любые ингредиенты, предполагающие правильное питание.
«Каждый человек, придерживающийся здорового образа жизни, выбирает для себя именно то сочетание компонентов, которое считает нужным, вкусным и полезным. Будь то овощи и овощные смеси, крупы, яйца, морепродукты... С горкой, конечно же, салатных листьев», - пояснила диетолог.
Королева также отметила, что в любом случае употребление натуральных продуктов очень полезно для здоровья, но при этом нужно соблюдать правильное их сочетание и объем. И сейчас в российских ресторанах подобной формой подачи еды все больше интересуется не только молодежь, но и люди, которые раньше к каким-либо новомодным тенденциям в области питания интерес не проявляли.
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