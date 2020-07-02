Профессор Ковальков назвал самые вредные продукты из супермаркета

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Содержащие дрожжи, много глутамата натрия продукты продаются в любом супермаркете, но для здоровья они очень вредны. Так же, как молочные продукты низкой жирности – об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.В Instagram профессор Ковальков назвал самые вредные продукты среди покупаемых в супермаркетах. В частности, он предостерег от потребления большого количества глутамата натрия: содержащие его продукты – это разнообразные полуфабрикаты. Данная добавка, говорит Ковальков, вызывает зависимость от магазинной еды, в первую очередь, у детей, подростков.Также вредными Ковальков считает молочные продукты низкой жирности. Профессор утверждает, что натуральная сметана не может иметь жирность 25% - меньший показатель означает добавление в продукт сои, растительных жиров, пальмового масла.Вдобавок ученый советует избегать продукции, содержащей дрожжи, а также пищи с добавленным сахаром.«Если не можете обойтись без хлеба, сами пеките блины, делайте лепешки, или покупайте только бездрожжевой хлеб, либо на закваске. Не употребляйте заменители сахара, старайтесь есть минимум углеводов вообще: не более 50-60 граммов в сутки», - поделился Ковальков.Помимо того, диетолог назвал вредной курицу из супермаркета. По словам профессора, она содержит стимуляторы роста, препараты задержки воды, антибиотикы, способные оседать в тканях организма, что грозит развитием серьезных заболеваний.