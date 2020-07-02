Профессор Ковальков назвал самые вредные продукты из супермаркета
В Instagram профессор Ковальков назвал самые вредные продукты среди покупаемых в супермаркетах. В частности, он предостерег от потребления большого количества глутамата натрия: содержащие его продукты – это разнообразные полуфабрикаты. Данная добавка, говорит Ковальков, вызывает зависимость от магазинной еды, в первую очередь, у детей, подростков.
Также вредными Ковальков считает молочные продукты низкой жирности. Профессор утверждает, что натуральная сметана не может иметь жирность 25% - меньший показатель означает добавление в продукт сои, растительных жиров, пальмового масла.
Вдобавок ученый советует избегать продукции, содержащей дрожжи, а также пищи с добавленным сахаром.
«Если не можете обойтись без хлеба, сами пеките блины, делайте лепешки, или покупайте только бездрожжевой хлеб, либо на закваске. Не употребляйте заменители сахара, старайтесь есть минимум углеводов вообще: не более 50-60 граммов в сутки», - поделился Ковальков.
Помимо того, диетолог назвал вредной курицу из супермаркета. По словам профессора, она содержит стимуляторы роста, препараты задержки воды, антибиотикы, способные оседать в тканях организма, что грозит развитием серьезных заболеваний.
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