Элементарные привычки, помогающие сбросить лишний вес

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Они действительно работают.Если говорить о технической стороне вопроса, то сбросить пару килограммов можно, например, просидев два дня на яблоках, на кефире, а то и на кофе с сигаретой. Правда, здесь есть как минимум три «но». Во-первых, так вы сбросите не жир, а мышечную массу, во-вторых, такие «диеты» крайне вредны для здоровья и, наконец, сброшенные килограммы вернутся очень быстро, прихватив с собой еще пару лишних.А долгосрочное похудение с пользой для здоровья подразумевает сбалансированное питание и соблюдение определенных правил.Об очень простых и действенных правилах рассказала врач-диетолог Лариса Буткова.1. Пейте водуВода выводит токсины, ускоряет обмен веществ, а. кроме того, заполняет желудок: после выпитого стакана воды вы съедите гораздо меньше. Есть еще и такой момент: многие путают голод с жаждой, и, выпив стакан воды, с удивлением обнаруживают, что есть уже не хотят.Здесь есть два основных правила. Во-первых, речь идет не о газировке, кофе и компоте, а об обычной чистой питьевой воде. Во-вторых, пить воду надо грамотно, соблюдая питьевой режим: стакан воды после пробуждения, а потом стакан воды за полчаса до каждого приема пищи и через час после него.2. Не пейте калорииЭто продолжение первого пункта. Когда диетологи советуют не пить калории, речь идет не только о сладкой газировке, но и соках, сладких йогуртах, молоке и т.д.А как же рекомендации , например, в качестве перекуса выпивать стакан кефира?Диетологи поясняют: здесь ключевые слова – «в качестве перекуса». Любой напиток, который имеет вкус, это не «вода», а еда!3. Не злоупотребляйте подсолнечным масломМасло в салат не лейте из бутылки, а отмеряйте ложкой, желательно чайной. В противном случае, щедро плеснув в салат полезного оливкового масла, вы можете его легким движением руки превратить из легкого ужина в блюдо, которое содержит четверть суточной нормы калорий.Жарить нужно на сухой сковороде либо на капле масла. Капля – это не лужица и, тем более, не озеро. Это не более четверти чайной ложки, размазанной по скороде силиконовой кистью.4. Забудьте про общепит и полуфабрикатыГотовые вареники и блинчики, супы и рагу, колбасы и сосиски – это не ваш рацион. Проблема в том, что во всех этих блюдах слишком много жира, скрытого сахара и других не самых полезных ингредиентов, о которых вы даже не подозреваете.С общепитом все аналогично.5. Ешьте отрубиПеремолов на кофемолке, добавляйте отруби в блюда – в пироги, котлеты, соусы, салаты. Содержащиеся в них углеводы практически не усваиваются, зато, разбухая в желудке и кишечнике, отруби позволяют быстрее наесться и дольше продлить чувство сытости. Но не увлекайтесь: рекомендованная норма составляет не более 25 граммов в сутки.6. Не читайте за едойА также не просматривайте соцсети, не смотрите сериалы и т.д. Это очень отвлекает и в результате вы, не почувствовав момента насыщения, съедите гораздо больше, чем нужно.7. Не ешьте продукты просто для того, чтобы они не испортилисьУ многих есть привычка доедать еду за ребенком, а то и мужем, или вообще подъедать продукты из холодильника просто потому, что «завтра они испортятся». Не делайте этого, ведь ваш желудок – не мусорное ведро. Поймите простую вещь: выбросите вы эти продукты сразу или перед этим «пропустите» через себя – они все равно попадут в унитаз. Только во втором случае оставят на ваших боках лишние килограммы.Поэтому правильнее будет просто в следующий раз не покупать и не готовить лишнее.