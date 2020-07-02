Названы диеты, которые рекомендуются наукой

Они обеспечивают здоровое похудение.Существует большое разнообразие диет, но далеко не все из них приносят пользу для здоровья. Средиземноморская, атлантическая, FODMAP и DASH – это те виды, которые рекомендуются наукой.Однако важно понимать, что хорошая диета – не только та, которая способствует похудению. Если говорить об общем самочувствии, необходимо знать, что она должна быть полноценной с точки зрения питания.Средиземноморская диетаОна обладает наибольшим количеством научных доказательств своей пользы, поскольку играет важную профилактическую роль и является средством лечения различных патологий.Среди ее главных характеристик можно отметить:Приоритетное потребление растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, бобовые, цельные зерна и орехи;Ежедневное употребление молочных продуктов, особенно йогурта и сыров;Использование оливкового масла в качестве основного жира;Обильное потребление воды и натуральных напитков;Умеренное потребление необработанного красного мяса, рыбы и яиц;Ограничение или исключение всех промышленных товаров.Эта диета заметно улучшает здоровье. В частности, эффективна против проблем, связанных с хроническим воспалением, а именно: метаболического синдрома, сахарного диабета, рака, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.Диета DASHОна основывается на диетическом подходе к тому, чтобы остановить гипертонию. Состоит из рекомендаций, указанных Американской кардиологической ассоциацией (AHA), которые направлены на снижение артериального давления и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний.В целом в диете выделяется следующее:Большое количество фруктов, овощей, бобовых и обезжиренного молока;Низкое потребление натрия и красного мяса;Минимальное количество или отсутствие в рационе обработанных продуктов (с сахаром, солью и рафинированной мукой).В некоторых исследованиях было высказано предположение, что эта диета также имеет другие полезные эффекты, такие как метаболизм костной ткани и гомеостаз мочи.Атлантическая диетаЭта диета типична для стран, окруженных атлантическим побережьем. Как и ее средиземноморская «сестра», она способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, но основана на следующих принципах:Рыба и моллюски – главные компоненты диеты;Обязательное потребление овощей в большом количестве;Зерновые, бобовые и картофель – источники углеводов;Умеренное потребление красного мяса;Использование оливкового масла в качестве основного кулинарного жира.Диета FODMAPЭта диета строится на исключении из рациона ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиол. Часто ее используют в качестве дополнения к лечению желудочно-кишечных патологий, таких как синдром воспаления кишечника.Продукты, которых следует избегать, по крайней мере, пока самочувствие не улучшится:Бобовые (нут, чечевица и соя);Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, амарант и его производные);Все молочные продукты;Некоторые подсластители, мед и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;Соевый напиток, соки, ром и белое вино;Чеснок и лук;Консервированные фрукты, сливы, груши, арбузы и другие.Среди того, что можно употреблять, выделяется:Кукурузный крахмал, овес, рис, кукуруза, просо, сорго и киноа;Сахар и подсластители, которые не оканчиваются на «-ол»;Тофу;Помидор, морковь, кабачки, мангольд;Дыня, апельсин, грейпфрут и другие фрукты;Безлактозное молоко или козий сыр;Оливковое масло.Хотя все упомянутые диеты обеспечивают преимущества, гарантированные наукой, важно помнить, что рацион всегда должен быть сбалансирован по питательным веществам. Это поможет избежать проблем, связанных с их недостатком или чрезмерным количеством.