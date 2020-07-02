Переболевшие коронавирусом теряют антитела уже через 2-3 месяца

Десять процентов переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции, а также девяносто шесть процентов медиков, которые заразились COVID-19 на работе, лишились антител IgG в течение двух-трех месяцев. К таким выводам, как сообщает издание "Известия", пришли исследователи из Китая.Китайские ученые усомнились в эффективности вакцин против коронавируса, которые сегодня активно разрабатываются по всему миру. Кроме того, новые данные указывают на невозможность появления так называемого коллективного иммунитета. Но выводы китайских экспертов не следует рассматривать как финальную истину — говорят ученые из России, которые отмечают, что иммунитет к вирусу может сохраняться даже тогда, когда тесты не показывают высокие уровни антител.Исследование, посвященное сохранению долговременного иммунного ответа на вирус после перенесенной болезни COVID-19, опубликовали сотрудники больницы Чжуннань Уханьского университета. В работе, кроме них, участвовали специалисты медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США).Ученые изучили результаты анализов на антитела IgG, которые сдавали тысяч пациентов и десятки тысяч медиков, и выяснили, что уже через два месяца антитела не обнаруживаются у каждого десятого пациента, который перенес COVID-19 в тяжелой форме. Плюс, антитела не выявляются почти у всех медиков, которые работали с зараженными без по-настоящему эффективных защитных средств, но не имели подтвержденного диагноза COVID-19.