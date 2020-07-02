Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Самыми главными проблемами работы системы были названы бюрократия в сфере оказания медицинских услуг и чрезмерная проверочная нагрузка на специалистов. Так считают 82% опрошенных. В качестве проблем также назвали низкую стоимость оказания медицинской помощи (71%) и недостаток финансирования предоставляемых услуг (75%).
Больше половины (64%) опрошенных назвали в качестве позитивной стороны ОМС — возможность получить медпомощь всем гражданам страны. Касательно будущего данной системы мнения разделились почти поровну. 48% считают, что возможно развитие в рамках ОМС, а 52% считают, что обязательное медицинское страхование тормозит развитие здравоохранения.
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