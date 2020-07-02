Названы препараты, снижающие вероятность заражения коронавирусом

Пациенты с вирусом иммунодефицита человека в меньшей степени подвержены коронавирусной инфекции, если в рамках антиретровирусной терапии получают комбинацию тенофовира и эмтрицитабина. К такому выводу, как сообщает информационное агентство РИА Новости, пришли специалисты министерства здравоохранения Испании.Испанское исследование указывает на то, что люди с ВИЧ в целом подвергаются примерно такому же риску заболеть COVID-19, как здоровые люди. Но среди тех, кто принимает комбинацию препаратов тенофовир и эмтрицитабин, риск COVID-19 несколько ниже.Данные, анализ которых позволил сделать такой вывод, были собраны в шестидесяти медицинских учреждениях, расположенных в разных частях Испании. В общей сложности ученые проанализировали медицинские данные 77 500 человек с ВИЧ. С начала пандемии у 236 из них был диагностирован коронавирус. Число госпитализаций с COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных в Испании — 151 человек, число смертей — 20 человек."Нам необходимо провести дополнительное исследование, чтобы наверняка говорить об эффективности применения тех или иных антиретровирусных препаратов для профилактики COVID-19, но предварительные данные указывают на то, что комбинация из тенофовира и эмтрицитабина показывает многообещающие результаты", — говорят офпредставители испанского минздрава.