3 натуральных рецепта, которые помогут избавиться от перхоти
Лосьон для волос с ароматическими маслами
Требуется: 2 капли масла чайного дерева, 2 капли масла розмарина, 5 капель масла эвкалипта, 150 мл воды.
Приготовление. Ароматические масла добавить в теплую кипяченую воду и хорошо
взболтать.
Применение. Нанести полученный лосьон на чистые волосы, равномерно распределить
его по всей их длине, а через 10 минут ополоснуть их теплой водой.
Масло для волос с крапивой
Требуется: 2 столовые ложки корневищ крапивы двудомной, 100 мл горчичного масла.
Приготовление. Корневища крапивы залить горчичным маслом и настаивать в течение 21 дней, после чего профильтровать и перелить в сосуд из темного стекла.
Применение. Втереть полученное средство в корни волос и оставить на 30 минут, а затем помыть волосы теплой водой с шампунем.
Маска для волос с чесноком
Требуется: 4 капли масла чайного дерева, 4 капли масла эвкалипта, 1 столовая ложка цветочного меда, 1 желток, 2–3 зубчика чеснока, 800 мл настоя крапивы двудомной.
Приготовление. Чеснок очистить, натереть на мелкой терке, соединить с медом, добавить взбитый желток, ароматические масла и тщательно перемешать.
Применение. Нанести полученное средство на кожу головы, втирая его массирующими движениями в течение 3 минут, затем распределить по всей длине волос, надеть полиэтиленовую шапочку и обмотать полотенцем. Через 20 минут ополоснуть волосы настоем крапивы.
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