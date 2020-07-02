3 натуральных рецепта, которые помогут избавиться от перхоти

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Что такое перхоть - знают, наверное, и взрослые и дети, причём большинство из них не понаслышке знакомы с этой проблемой. Если же у вас на голове появилась перхоть, то избавиться от нее помогут средства народной медицины.Лосьон для волос с ароматическими масламиТребуется: 2 капли масла чайного дерева, 2 капли масла розмарина, 5 капель масла эвкалипта, 150 мл воды.Приготовление. Ароматические масла добавить в теплую кипяченую воду и хорошовзболтать.Применение. Нанести полученный лосьон на чистые волосы, равномерно распределитьего по всей их длине, а через 10 минут ополоснуть их теплой водой.Масло для волос с крапивойТребуется: 2 столовые ложки корневищ крапивы двудомной, 100 мл горчичного масла.Приготовление. Корневища крапивы залить горчичным маслом и настаивать в течение 21 дней, после чего профильтровать и перелить в сосуд из темного стекла.Применение. Втереть полученное средство в корни волос и оставить на 30 минут, а затем помыть волосы теплой водой с шампунем.Маска для волос с чеснокомТребуется: 4 капли масла чайного дерева, 4 капли масла эвкалипта, 1 столовая ложка цветочного меда, 1 желток, 2–3 зубчика чеснока, 800 мл настоя крапивы двудомной.Приготовление. Чеснок очистить, натереть на мелкой терке, соединить с медом, добавить взбитый желток, ароматические масла и тщательно перемешать.Применение. Нанести полученное средство на кожу головы, втирая его массирующими движениями в течение 3 минут, затем распределить по всей длине волос, надеть полиэтиленовую шапочку и обмотать полотенцем. Через 20 минут ополоснуть волосы настоем крапивы.