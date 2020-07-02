Названы факты и мифы о черном чае

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Правда ли, что черный чай может способствовать похудению, бороться с инфекциями и положительно воздействовать на мозг? Эксперты ответили на эти и другие популярные вопросы о чае, а также разобрали мифы, связанные с этим напитком.Помогает ли употребление чая при простуде? Чай содержит противовоспалительные вещества, поэтому да — его рекомендовано пить при острых респираторных заболеваниях, так как он вымывает микробов из горла и стимулирует иммунитет.Можно ли похудеть, если пить черный чай? Напиток способен ускорять метаболизм жиров, поэтому такой эффект действительно возможен, но вряд ли можно считать чай действенным инструментом для похудения. Лучше обратите внимание на диеты и упражнения.Полифенолы, которые присутствуют в составе чая, положительно воздействуют на мозг и могут улучшать работу системы памяти. Такой эффект, как отмечают ученые, может быть полезным для профилактики опасных нейродегенеративных болезней, которые развиваются у некоторых пожилых людей.Кто-то говорит, что крепкий черный чай обезвоживает организм, поэтому употреблять его вредно, но научные исследования не подтверждают это. В чае нет веществ, которые могли бы провоцировать обезвоживание. Ученые добавляют, что оптимальный с точки зрения температуры чай — это не слишком горячий напиток, который можно пить, не обжигаясь.