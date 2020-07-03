Почему опасно пить больше воды, чем хочется?

Заставлять себя пить больше воды, чем хочется, небезопасно для здоровья. Это может спровоцировать развитие проблем с почками, предупреждают медики.Существует популярное мнение, что для похудения и здоровой работы организма очень полезно пить воду: согласно некоторым рекомендациям, ее ежедневно нужно употреблять не меньше двух литров, выпивая периодически в течение суток, несмотря на выраженность чувства жажды. Но издание «Аргументы и факты» приводит заключение врачей о том, что пить больше воды, чем хочется, может быть опасно для здоровья.«Чрезмерное количество жидкости, употребляемое на протяжении длительного времени, грозит развитием проблем с почками даже у здоровых людей. При имеющихся почечных заболеваниях, проблемах с алкоголем лишняя жидкость еще быстрее выводит орган из строя», - предостерегают специалисты.По их словам, избыток жидкости провоцирует отеки и создает перегрузку для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, это разжижает концентрацию важных солей калия и натрия, необходимых для нормальной работы сердца. Вдобавок, организм начинает выводить влагу в большем объеме, тем самым лишая себя сразу значительного количества минералов, микроэлементов, других питательных веществ.Медики заявили, что в тяжелых случаях лишняя жидкость может спровоцировать гипертонический криз.