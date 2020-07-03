Названы полезные и вредные свойства соевого белка

Все «за» и «против».Соевый белок – это отличный растительный источник всех незаменимых аминокислот, которые положительно влияют на жизненно важные функции организма.Он имеет высокую энергетическую ценность, поддерживает синтез гормонов и способствует поглощению питательных веществ. Кроме того, его употребление эффективно сказывается на восстановлении мышц после физической подготовки, защите организма от свободных радикалов и похудении.Преимущества соевого белкаУлучшает пищеварениеБлагодаря высокому содержанию витаминов группы В соевый белок участвует в ферментативных процессах, которые помогают обеспечить оптимальный процесс пищеварения. Также он важен для синтеза жирных кислот, оптимизации работы иммунной системы и предотвращения воспалительных заболеваний кишечника.Регулирует холестеринБлагодаря лецитину (природному эмульгатору) этот растительный белок помогает контролировать высокий уровень холестерина. Он увеличивает секрецию липопротеидов высокой плотности, которые известны своей способностью удалять вредные липиды из артерий.Поддерживает формирование мышечной массыБез сомнения, это одно из главных преимуществ соевого белка. Учитывая сбалансированный запас незаменимых аминокислот, он идеально подходит для увеличения мышечной массы. Его усвоение помогает уменьшить деградацию волокон и предотвращает усталость после тренировки.Борется с лишним весомЭта разновидность растительного белка является отличной добавкой для пациентов с избыточным весом. Поскольку он увеличивает расход энергии и способствует формированию мышечной массы, рекомендуется для достижения здорового индекса массы тела (ИМТ). Однако, чтобы увидеть желаемый результат, необходимо соблюдать диету в соответствии с потребностями организма.Предотвращает задержку жидкостиКалий, содержащийся в соевом белке, позволяет нейтрализовать избыток натрия, чтобы предотвратить задержку жидкости. Эта проблема влияет на здоровье мышц и увеличение веса.Недостатки соевого белкаПреимущества дают достаточно оснований для добавления соевого белка в свой рацион. Тем не менее его недостатки тоже не следует упускать из виду:Из-за наличия генистеина он влияет на эндокринную систему, а также функции поджелудочной и щитовидной железы.У мужчин сказывается на качестве спермы и снижении уровня андрогенов.Из-за присутствия фитоэстрогенов может приводить к гормональным изменениям.Способен вызывать аллергические реакции, а в некоторых случаях – алопецию (выпадение волос).