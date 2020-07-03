Миланский университет открыл удивительный эффект растяжки
Был проведен эксперимент с участием 39 здоровых добровольцев. Людей разбили на две группы, одна из которых делала упражнения на растяжение 5 раз в неделю на протяжении 12 недель. До старта эксперимента и в самом конце ученые оценивали функцию сосудистой системы, жесткость сосудов, их способность расширяться.
Оказалось, растяжка усиливала приток крови и расширяла сосуды. Также стенки сосудов становились менее жесткими. У добровольцев улучшились показатели кровяного давления. Причем, положительные изменения касались сосудов даже в частях тела, не являвшихся объектами растяжки.
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