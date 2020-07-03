Что интересного происходит с организмом во время сна

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Во сне к людям приходят не только "озарения", но и приступы метеоризма — пишет издание "Популярная Механика" в материале, посвященном интересным явлениям, связанным со сном. Наверняка вы отмечали некоторые из этих явлений у себя.Все знают легенду о Менделееве, который якобы увидел свою таблицу химических элементов во сне. Понятно, что этому предшествовали годы напряженной работы, но сон, как говорят ученые, действительно может сопровождаться подобными озарениями, т.к. во сне мозг обрабатывает накопленную за день информацию не совсем обычными способами.В современном мире качественный сон стал роскошью, которая доступна немногим. Качество сна ухудшилось из-за вездесущих гаджетов, которыми люди пользуются перед сном (это возбуждает нервную систему и не дает уснуть), плюс, некоторые особенно зависимые от смартфонов граждане пользуются своими девайсами даже во сне — например, неосознанно пишут сообщения. Для того, чтобы не оказаться в неловкой ситуации, держите смартфон подальше от кровати.Неосознанными бывают не только сообщения, написанные во сне, но и секс. Ученые доказали, что неосознанная интимная близость может происходить во время быстрого сна, когда мозг ускоряет кровоток во всех зонах тела в рамках специфических физиологических процессов. Что делать с этим знанием? Тщательно выбирать людей, рядом с которыми вы спите. Так следует делать еще и потому, что во сне у людей бывают настоящие приступы метеоризма, обусловленные расслабленными мышцами.