Эксперт: крапива - это действительно уникальное лекарственное растение

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, передает "Радио Спутник", признает: многие люди страдают от стрессов, усталости и ослабленного иммунитета. По его мнению, следует обратить внимание на давно признанные лекарственные растения. Среди них - крапива. Она способна укрепить иммунную защиту и ускорить восстановление поврежденных клеток."Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности, флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ. Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток. Самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы - это в супах и в летних салатах. Противопоказаний для употребления крапивы практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни", - говорит Гинзбург.Эксперт отмечает, что дефицит витамина B9 может спровоцировать анемию, развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, депрессии. Фолиевая кислота влияет на состояние кожи и ногтей, а также на структуру волос. В свою очередь, витамин С, также содержащийся в крапиве, положительно влияет на сосуды и иммунитет.